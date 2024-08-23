На альтернативной трассе Север — Юг больше двух недель не убирают огромные завалы из камней. Об этом сообщил 24.kg читатель и прислал видео.

По его словам, на нескольких участках трассы между селом Чаек и Казарман сошли камнепады, которые завалили дорогу.

На кадрах видно, что эти участки объезжают по бездорожью. Видео сняли еще 5 августа. Читатель отметил, что проезжал там повторно 19 августа и завал не был устранен.

В пресс-службе госпредприятия «Кыргызавтожол-Север» при Министерстве транспорта и коммуникаций КР пояснили, что речь об участке автодороги Арал — Казарман.

«После завершения строительства участок передан на содержание ДЭП № 18 Нарынской области ГП «Кыргызавтожол». Он официально признан аварийно-опасным», — рассказали в госпредприятии.

Дело в том, что ДЭП № 18 очищает дорогу, но в связи с частымм камнепадами и их большим объемом сотрудники и спецтехника физически не успевают проводить необходимую работу. Кроме того, данный участок не безопасен для длительных работ техники.

Для водителей автотранспорта установлены специальные дорожные знаки и сделан объезд.

На данный момент департамент дорожного хозяйства поднимает вопрос о создании проекта по возведению подпорных стен и проведению буровзрывных работ на данном участке дороги.