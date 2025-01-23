Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?

В редакцию 24.kg обратился читатель с вопросом, нужна ли в настоящее время трудовая книжка и что делать, если она утеряна. На эти и другие вопросы ответил пресс-секретарь Социального фонда Адилет Абдылдаев.

1 Что такое трудовая книжка? Это официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве и подтверждающий страховой стаж работы до введения персонифицированного учета (1 января 1996 года).

2 Что делать при обнаружении ошибок? В случае обнаружения неточностей в записях трудовой книжки до введения персонифицированного учета Соцфонд и его территориальные органы по закону обязаны запрашивать у работодателей и в компетентных органах информацию уточняющего характера. К числу неточностей в записях трудовой книжки относятся: — расхождения в написании фамилии, имени, отчества (при наличии такового) и дате рождения в трудовой книжке и паспорте;

— отсутствие в трудовой книжке печати (штампа) работодателя и подписи ответственного лица, даты приема и увольнения;

— несоответствие наименования организации работодателя в записи трудовой книжки и удостоверяющей ее печати (штампе) организации работодателя;

— отсутствие в записях трудовой книжки наименования должности, которую занимал заявитель. — расхождения в написании фамилии, имени, отчества (при наличии такового) и дате рождения в трудовой книжке и паспорте;— отсутствие в трудовой книжке печати (штампа) работодателя и подписи ответственного лица, даты приема и увольнения;— несоответствие наименования организации работодателя в записи трудовой книжки и удостоверяющей ее печати (штампе) организации работодателя;— отсутствие в записях трудовой книжки наименования должности, которую занимал заявитель.

3 А если трудовая утеряна? С 1996 года все данные об отчислениях страховых взносов граждан хранятся в базе данных Социального фонда КР. Это значит, что начиная с этого года записи в трудовой книжке не являются обязательными для подтверждения трудового стажа. Даже в случае ее утраты стаж работы с 1996 года определяется на основании выписки по страховым взносам.

4 Как быть имеющим стаж до этого времени? Необходимую информацию о трудовой деятельности до 1996 года можно запросить в соответствующих государственных архивах или у работодателей. Справки должны быть заверены печатью.

5 Помогает ли Соцфонд с восстановлением документа? Соцфонд не оказывает помощь в восстановлении документации. Работнику придется заниматься этим самостоятельно. Если данные отсутствуют в архивах, возможно подтвердить страховой стаж свидетельскими показаниями.

6 Как это сделать? Страховой стаж может быть подтвержден показаниями двух коллег, если у них есть документы, подтверждающие их собственный стаж за тот же период. Для этого необходимо подать заявление в Соцфонд и приложить справку об отсутствии архивных данных. Важно отметить, что стаж, установленный по свидетельским показаниям, не может превышать половину требуемого для пенсии и не учитывается для льготного стажа.

7 Работодатель испортил трудовую В трудовых книжках нередко встречаются исправления, когда записи зачеркнуты или замазаны. В таких случаях работодатель обычно ставит печать, что исправлениям можно верить, но информация в любом случае проверяется сотрудниками Соцфонда при назначении пенсии. При соответствии записей страховым отчислениям их засчитывают. В спорных моментах, когда из-за исправлений ничего не понятно, можно также обратиться в архив для получения сведений о стаже.

8 Трудовую приняли, но записей нет Случаи, когда при трудоустройстве работодателю передана трудовая книжка, а при увольнении документ оказался пустым, редки в организованном секторе, но могут возникать в частном. Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять отчисления в личном кабинете застрахованного лица в системе «Тундук».

9 Можно самому сделать записи? Нет. Хотя случаи подделки записей не исключены, но их достоверность можно легко проверить. Если человек не производил отчислений по страховым взносам, в Соцфонде все равно такой стаж не засчитают и пенсию не назначат. Без уплаты страховых взносов записи даже о 35-летнем стаже в трудовой книжке не считаются.

10 Работодатель не отдает трудовую книжку. Куда жаловаться? При нарушении трудовых прав можно обратиться в Службу по контролю и надзору трудового законодательства Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

11 Можно ли в эпоху цифровизации обойтись без трудовой книжки? Полностью отказаться от трудовой книжки пока невозможно, поскольку у человека может быть стаж до 1996 года. Однако в будущем, с внедрением новых технологий и переходом на электронный формат, возможно, что работники смогут обходиться и без трудовых книжек. Сейчас Минтруда совместно с Госагентством по делам государственной службы и местного самоуправления рассматривают вопрос разработки и внедрения электронной трудовой книжки. Если проект реализуют, бумажная версия станет ненужной, а все данные будут хранить в базе данных Соцфонда.