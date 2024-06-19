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Общество

Дело Ондуруша Токтонасырова. Активиста суд оштрафовал на 100 тысяч сомов

Первомайский районный суд сегодня, 19 июня, вынес приговор в отношении Ондуруша Токтонасырова. Об этом 24.kg рассказали в суде.

По его данным, активиста оштрафовали на 100 тысяч сомов.

Ондурушу Токтонасырову предъявлено обвинение по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Как пояснял сам активист, все это из-за поста в сети Facebook. Прокурор просила для Токтонасырова три года лишения свободы. 

Напомним, 30 мая 2023 года неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже стало известно, что сотрудники милиции увозили его на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296961/
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