Выйдут два российских сериала. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут лишь два российских сериала — третий сезон ретродетектива, а также мелодрама с Наталией Селиверстовой.
После самоубийства бывшего руководителя айнзацгруппы СС Манкевича подполковник Елисеев берется за розыск военных преступников из группы нациста. Распутывая цепь загадочных событий прошлого и настоящего, Елисеев вместе с сотрудниками отдела устанавливает, что в августе 1941-го в здании музея располагался отряд карателей Манкевича, где пряталась группа детей из детского дома. После того как там побывал отряд Манкевича, дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнает, кто входил в состав отряда. Но все оставшиеся в живых члены отряда один за другим гибнут при загадочных обстоятельствах.
В центре сюжета — скромная учительница Александра Николаевна. Несколько лет назад муж бросил ее ради молодой гимнастки, и с тех пор женщина погружена в решение чужих проблем. Когда дочь Александры Николаевны едет в Крым, героиня отправляется следом — приглядывать за внуком и помогать по хозяйству. Однажды женщина покупает в курортном магазинчике платье цвета моря, и после этого ее жизнь начинает играть новыми красками.
- Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
- О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.