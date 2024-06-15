Выйдут два российских сериала. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут лишь два российских сериала — третий сезон ретродетектива, а также мелодрама с Наталией Селиверстовой.

1 «Алекс Лютый. Дело сирот» (17 июня, третий сезон) «Алекс Лютый. Дело сирот» (17 июня, третий сезон)

После самоубийства бывшего руководителя айнзацгруппы СС Манкевича подполковник Елисеев берется за розыск военных преступников из группы нациста. Распутывая цепь загадочных событий прошлого и настоящего, Елисеев вместе с сотрудниками отдела устанавливает, что в августе 1941-го в здании музея располагался отряд карателей Манкевича, где пряталась группа детей из детского дома. После того как там побывал отряд Манкевича, дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнает, кто входил в состав отряда. Но все оставшиеся в живых члены отряда один за другим гибнут при загадочных обстоятельствах.

2 «Платье цвета моря» (22 июня) «Платье цвета моря» (22 июня)

В центре сюжета — скромная учительница Александра Николаевна. Несколько лет назад муж бросил ее ради молодой гимнастки, и с тех пор женщина погружена в решение чужих проблем. Когда дочь Александры Николаевны едет в Крым, героиня отправляется следом — приглядывать за внуком и помогать по хозяйству. Однажды женщина покупает в курортном магазинчике платье цвета моря, и после этого ее жизнь начинает играть новыми красками.