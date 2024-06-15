05:33
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Общество

Выйдут два российских сериала. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут лишь два российских сериала — третий сезон ретродетектива, а также мелодрама с Наталией Селиверстовой.

1
«Алекс Лютый. Дело сирот» (17 июня, третий сезон)

После самоубийства бывшего руководителя айнзацгруппы СС Манкевича подполковник Елисеев берется за розыск военных преступников из группы нациста. Распутывая цепь загадочных событий прошлого и настоящего, Елисеев вместе с сотрудниками отдела устанавливает, что в августе 1941-го в здании музея располагался отряд карателей Манкевича, где пряталась группа детей из детского дома. После того как там побывал отряд Манкевича, дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнает, кто входил в состав отряда. Но все оставшиеся в живых члены отряда один за другим гибнут при загадочных обстоятельствах.

2
«Платье цвета моря» (22 июня)

В центре сюжета — скромная учительница Александра Николаевна. Несколько лет назад муж бросил ее ради молодой гимнастки, и с тех пор женщина погружена в решение чужих проблем. Когда дочь Александры Николаевны едет в Крым, героиня отправляется следом — приглядывать за внуком и помогать по хозяйству. Однажды женщина покупает в курортном магазинчике платье цвета моря, и после этого ее жизнь начинает играть новыми красками.

  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296600/
просмотров: 1573
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, выставки и музыка из сериалов
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, Бишкекский фестиваль и моноспектакль
Новый «Дом Дракона» и супергеройский сериал. Что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей и взрослых, Xcho и выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке 13 июня покажут кыргызскую психологическую драму «Error 404»
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки и концерты
Турецкий сериал, байопики и «Трансформеры». Что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: День защиты детей, несколько фестивалей и концертов
Популярные новости
Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и&nbsp;биотуалеты Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и биотуалеты
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;праздничный Айт намаз будет бесплатный проезд на&nbsp;общественном транспорте В праздничный Айт намаз будет бесплатный проезд на общественном транспорте
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано