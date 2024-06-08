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Общество

Новый «Дом Дракона» и супергеройский сериал. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут новинки, а также продолжение уже полюбившихся проектов. Среди них второй сезон «Дома Дракона», сериал с Джейком Джилленхолом и шпионский триллер.

1
«Варшава’21» (10 июня)

В ходе предвыборной гонки за кресло лидера Польши цинично убивают знаменитого журналиста Козельского. Польские телеканалы моментально подхватывают версию о вмешательстве России во внутренние дела страны. В качестве доказательства по ТВ крутят аудиозапись разговора российского посла и одного из кандидатов в президенты, которая якобы была разослана с почты убитого корреспондента. Кризисному дипломату Вячеславу Васильеву предстоит доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований.

2
«Презумпция невиновности» (12 июня)

Окружной прокурор Чикаго Расти Сэбич начинает срочное расследование убийства сотрудницы прокуратуры. Дело осложняется тем, что погибшая была любовницей Сэбича, и через некоторое время подозрение в убийстве падает на него. Затевается судебный процесс, и Расти обращается к дорогому адвокату.

3
«Пацаны» (четвертый сезон, 13 июня)

Веселая кровавая сатира на супергероику, нагло отвечающая Алану Муру на его философский вопрос: «Кто же следит за ними?»

4
«Дом Дракона» (второй сезон, 16 июня)

Король Визерис потряс подданных и объявил своей наследницей дочь Рейниру. Однако после рождения здорового сына многие хотят убедиться, что девушка никогда не взойдет на Железный трон. Теперь, когда судьба королевства висит на волоске, мы увидим дом, построенный драконами, и узнаем, как они его разрушили.

  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295948/
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