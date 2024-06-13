В структуре мэрии Бишкека создано новое учреждение

В структуре мэрии Бишкека создали департамент топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, цель — ведение единой политики органов местного самоуправления города, направленной на обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса.

Департамент создан в рамках реализации Указа президента «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса» от 3 апреля 2024 года № 89, на основании постановления кабинета министров от 7 июня 2024-го № 303.

«Также данным постановлением кабмина мэрии Бишкека передали имущественные комплексы филиалов ОАО «Электрические станции» ТЭЦ и «Бишкектеплосеть», — сказали в муниципалитете.

Департаменту топливно-энергетического комплекса передают полномочия по координации и контролю мероприятий, связанных с работой и развитием сетей тепло-, газо-, электроснабжения в городе.

Кроме того, в структуре мэрии появился новый заместитель градоначальника Таалайбек Байгазиев.

Он будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса и руководить новым департаментом.

Ранее занимал должность заместителя министра энергетики КР.