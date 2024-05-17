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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Ликвидация Kloop Media. Бишкекский горсуд не стал рассматривать апелляцию

Бишкекский городской суд не стал рассматривать апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда о ликвидации ОФ «Клооп Медиа». Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале.

По словам юриста Нурбека Сыдыкова, Горсуд сослался на то, что сроки подачи жалобы пропущены.

«Тем не менее представители ОФ «Клооп Медиа» указали на то, что своевременно подавали жалобу, но ее вернули. Мы считаем, что это сделали необоснованно», — сказал он.

Нурбек Сыдыков добавил: судьи заявили, что жалоба направлена в Минюст по неверному адресу.

«То есть допущена ошибка в одной цифре — вместо 32 написали 39 по Молодой Гвардии. Думаю, по этой улице только один Минюст. Несмотря на то что после возврата жалобы «Клооп» вновь сразу подал апелляционную жалобу, Горсуд отказал в восстановлении пропущенного срока. Заявленные ранее ходатайства не удовлетворены», — рассказал он.

Юрист сообщил, что «Клооп Медиа» не согласен с решением Горсуда и будет его обжаловать.

Напомним, 28 августа прошлого года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывалось, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводил несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть. Кроме того, прокуратура считала, что общественный фонд скрыл крупную сумму средств.

В апреле 2024-го Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации ОФ «Клооп Медиа».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294250/
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