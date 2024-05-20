Министры образования Кыргызстана и Пакистана обсудили драку в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования КР.

По ее данным, встреча глав ведомств прошла сегодня в Лондоне, куда они прибыли для участия во Всемирном образовательном форуме.

Догдуркул Кендирбаева рассказала об инциденте 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов, в том числе граждан Пакистана. Министр подчеркнула, что сейчас обеспечена полная безопасность студентов и ситуация находится под личным контролем президента.

Фото пресс-центра Министерства образования КР . Встреча министров образования Кыргызстана и Пакистана

Министр федерального образования и профессионального обучения Пакистана Халид Сиддики выразил благодарность за разъяснение ситуации. Он отметил, что сообщит премьер-министру о встрече, подчеркнул, что инцидент не должен отразиться на обучении граждан Пакистана, и выразил готовность к взаимодействию.

Догдуркул Кендирбаева пригласила коллегу посетить Кыргызстан и посмотреть условия обучения и проживания пакистанских студентов, обсудить направления сотрудничества.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.