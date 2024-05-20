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Общество

В Минздраве обсудили вопросы безопасности и здоровья иностранных студентов

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев встретился с ректорами медицинских высших учебных заведений Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, на встрече обсудили вопросы безопасности, здоровья и обучения иностранных студентов.

Министр подчеркнул значимость привлечения иностранных студентов для образования в Кыргызстане. Он попросил руководителей вузов провести разъяснительные беседы со своими студентами и заверил, что ситуация находится на контроле всех соответствующих органов. Он также призвал их оказать полное содействие в лечении тем иностранным гражданам, которые находятся в университетских клиниках вузов.

Ректоры выразили готовность провести разъяснительные беседы со студентами, чтобы обеспечить им доступ к качественной медицинской помощи и гарантировать полное покрытие затрат на лечение.

В ведомстве добавили, что этот шаг направлен на укрепление доверия между учебными заведениями и иностранными студентами, а также на повышение стандартов медицинского обслуживания в университетской среде.

На данное время пять иностранных граждан проходят стационарное лечение. В больнице скорой медпомощи — два, в Нацгоспитале — один, в клинике «Аманат» — два. Состояние пострадавших стабильное.

Восемь пациентов из клиники Международного медицинского университета в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294479/
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