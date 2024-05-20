МВД просит родителей не давать машины выпускникам в день Последнего звонка

На заседании парламентского комитета по социальной политике заместитель главы МВД Эркебек Аширходжаев рассказал, что сотрудники милиции будут усиленно следить за порядком в день Последнего звонка.

«Пользуясь случаем, хочу попросить родителей не давать детям машины во время Последнего звонка. Происходит много аварий, которые влекут за собой смертельные исходы», — отметил он.

Заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев напомнил, что 25 мая в 9.00 во всех школах пройдут торжественные линейки. «В этом году 11-й класс оканчивают более 73 тысяч выпускников, 9-й класс — свыше 128 тысяч учеников», — добавил он.

Вице-мэр Виктория Мозгачева рассказала, что утвержден план мероприятий на Последний звонок. «В этот день будет организовано круглосуточное дежурство. Будут работать также мобильные группы», — сказала она.

Напомним, Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая. Руководителям общеобразовательных организаций республики, независимо от их формы собственности, запрещаются денежные и иные сборы на торжество, а также на организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей, кроме Последнего звонка.

Ответственность за обеспечение мер безопасности в ходе торжества возлагается на руководителей общеобразовательных организаций.