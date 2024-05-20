15:52
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

МВД просит родителей не давать машины выпускникам в день Последнего звонка

На заседании парламентского комитета по социальной политике заместитель главы МВД Эркебек Аширходжаев рассказал, что сотрудники милиции будут усиленно следить за порядком в день Последнего звонка.

«Пользуясь случаем, хочу попросить родителей не давать детям машины во время Последнего звонка. Происходит много аварий, которые влекут за собой смертельные исходы», — отметил он.

Заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев напомнил, что 25 мая в 9.00 во всех школах пройдут торжественные линейки. «В этом году 11-й класс оканчивают более 73 тысяч выпускников, 9-й класс — свыше 128 тысяч учеников», — добавил он.

Вице-мэр Виктория Мозгачева рассказала, что утвержден план мероприятий на Последний звонок. «В этот день будет организовано круглосуточное дежурство. Будут работать также мобильные группы», — сказала она.

Напомним, Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая. Руководителям общеобразовательных организаций республики, независимо от их формы собственности, запрещаются денежные и иные сборы на торжество, а также на организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей, кроме Последнего звонка.

Ответственность за обеспечение мер безопасности в ходе торжества возлагается на руководителей общеобразовательных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294460/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МВД накажет руководителей за нарушения в день Последнего звонка
Депутат требует от госорганов информацию о подготовке к Последнему звонку
Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая
Последний звонок. В ГУОБДД призвали родителей не давать выпускникам машины
В Кыргызстане «Последний звонок» прозвенит 25 мая
Последний звонок. Эдиль Байсалов раздал советы выпускникам
Собираете ли вы деньги на Последний звонок и выпускной в школе? Опрос
Требуют деньги на Последний звонок в Бишкеке. Куда звонить
Последний звонок: бальные платья, прически, оружие и спиртное тоже под запретом
Последний звонок в школах. Кафе и выезды на природу будут под запретом
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта
В&nbsp;Бишкеке запустили еще один автобусный маршрут. Схема движения В Бишкеке запустили еще один автобусный маршрут. Схема движения
Бизнес
MEGA поздравила кыргызстанок с&nbsp;Днем матери MEGA поздравила кыргызстанок с Днем матери
Трансформация &laquo;РСК Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ренейминг в&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; Трансформация «РСК Банка» — ренейминг в «Элдик Банк»
Социальный проект &laquo;Накопительная ипотека&raquo; Социальный проект «Накопительная ипотека»
Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в&nbsp;Бишкеке Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в Бишкеке
20 мая, понедельник
15:51
В урочище Каркыра появится новый лес — высажено более 300 тысяч саженцев В урочище Каркыра появится новый лес — высажено более 3...
15:48
В городе Ош отметили 50-летие Национального театра имени Султана Ибраимова
15:20
Предлагается сделать режим Парка высоких технологий бессрочным
15:09
В реку Жыргалан упали две девочки. В поисках участвуют более 200 человек
15:07
Вузы Кыргызстана улучшают инфраструктуру за счет иностранных студентов — депутат