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Общество

Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая

Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. 

По ее данным, руководителям общеобразовательных организаций республики, независимо от их формы собственности запрещаются денежные и иные сборы на проведение торжества, а также организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей кроме последнего звонка.

Ответственность за обеспечение мер безопасности при проведении торжества возлагается на руководителей общеобразовательных организаций.

Начальникам управлений образования Бишкека и Оша, заведующим районными и городскими отделами образования предписывается:

  • организовать круглосуточные дежурства ответственных работников управлений образования, районных и городских отделов образования;
  • провести родительские собрания, чтобы сообщить родителям об их ответственности за жизнь и здоровье учащихся при проведении мероприятий вне территории общеобразовательной организации.

За неисполнение приказа к руководителям общеобразовательных организаций применят меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292624/
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