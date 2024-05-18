На охрану Бишкека сегодня в ночь выйдут 2 тысячи 700 сотрудников милиции

Возле Бишкекского ГУВД готовятся к гарнизонному разводу личного состава. Сегодня в ночь на охрану столицы выйдут 2 тысячи 700 милиционеров и около 1 тысячи человек из ДНД.

Бишкекская милиция работает в усиленном режиме до особого распоряжения.











начался вчера вечером в Бишкеке, и завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.