Протесты против иностранцев. ДУМК призывает проявлять терпение и мудрость

Духовное управление мусульман Кыргызстана отреагировало на ночные протесты против иностранцев, которые прошли в Бишкеке.

В муфтияте отмечают, что вчерашние события глубоко встревожили многих людей.

«Некоторые гости нашей страны могли бы проявить уважение и жить в дружбе и братстве с гостеприимными кыргызстанцами. Однако если мы проанализируем вопрос глубже, то предупреждаем, что ситуация, вполне вероятно, сильно отличается от того, что мы видим, слышим, и делаем выводы. Поэтому мы не должны отступать от таких наших качеств, как терпение, толерантность и гостеприимство, и на этот раз должны также проявить свою высокую культуру», — подчеркнули в ДУМК.

В управлении призывают проявлять терпение и мудрость, а не реагировать на острые события кровопролитием и гневом.

«Если кто-то нарушает закон и совершает преступление, у нас есть государство, которое может принять меры. У нас есть правоохранительные органы, которые все решат по закону. Поэтому мы, как граждане, доверяем своему государству и верим, что произошедшие неприятные события будут немедленно пресечены усилиями соответствующих органов, а в отношении нарушивших закон будут приняты меры», — добавили в муфтияте.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек. По данным милиции, задержаны четверо граждан Египта.