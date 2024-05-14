В Министерстве энергетики прокомментировали 24.kg назначение бывшего премьер-министра генеральным директором ОАО «Дирекция строящихся электростанций».

В ведомстве отметили, что Игоря Чудинова назначили на должность 7 мая. Решение принято в соответствии с протоколом совета директоров компании от 6 мая 2024-го.

«Игорь Чудинов занимал ряд государственных должностей. Согласно информации, перед назначением на государственную службу каждый работник сначала проверяется соответствующими органами. Игорь Чудинов — опытный сотрудник, уже работавший на госслужбе. В 2005-2007 годах был министром промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызстана. С учетом его опыта в энергетической отрасли назначен генеральным директором ОАО «Дирекция строящихся электростанций», — прокомментировали в Минэнерго.

Игорь Чудинов — премьер-министр времен Курманбека Бакиева. Он был фигурантом уголовных дел. По делу о незаконной трансформации земель Чудинова признали виновным и оштрафовали на 5 миллионов сомов. Против него также возбуждали уголовное дело по факту незаконного выделения и нецелевого использования с 2009 по 2015 год бюджетной ссуды в размере 200 миллионов сомов ОАО «Машиноиспытательная станция». Позже обвинения сняли.