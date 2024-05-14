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Общество

Дирекцию строящихся электростанций возглавил экс-премьер Игорь Чудинов

Бывший премьер-министр Кыргызстана Игорь Чудинов стал генеральным директором ОАО «Дирекция строящихся электростанций». Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что это кадровое решение принято в конце прошлой недели. Другие подробности назначения в ведомстве обещали предоставить позже.

Игорь Чудинов — премьер-министр времен Курманбека Бакиева. Он был фигурантом уголовных дел. По делу о незаконной трансформации земель Чудинова признали виновным и оштрафовали на 5 миллионов сомов. Против него также возбуждали уголовное дело по факту незаконного выделения и нецелевого использования с 2009 по 2015 год бюджетной ссуды в размере 200 миллионов сомов ОАО «Машиноиспытательная станция». Позже обвинения сняли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293926/
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