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Общество

Парк имени Ататюрка. Мэрия Бишкека готовит иски в суд

В мэрии Бишкека прошло межведомственное совещание по вопросу объектов, расположенных на территории парка имени Ататюрка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в совещании участвовали мэр Айбек Джунушалиев, директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев и руководители соответствующих служб.

Глава столицы поручил им подать исковые заявления в судебные органы и принять меры по подготовке территории к работам по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением Бишкекской городской государственной администрации № 225 от 25 июня 1992 года. Работы запланированы на 20 мая.

Напомним, в апреле мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293865/
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