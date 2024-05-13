Атыр Абдрахматова стала руководителем кризисного центра «Сезим»

В кризисном центре «Сезим» новый руководитель. Об этом сообщили в организации.

По итогам трехэтапного открытого конкурса на общем собрании членов кризисного центра «Сезим» избрали Атыр Абдрахматову новым исполнительным директором.

В Кыргызстане она известна как опытный юрист, приверженный принципам справедливости, отстаивающий права социально уязвимых групп, и профессиональный руководитель. Атыр Абдрахматова будет реализовывать утвержденную в 2024 году стратегию развития КЦ «Сезим».

«Правозащитница Бюбюсара Рыскулова, более 26 лет возглавляя КЦ «Сезим», внесла значительный вклад в дело защиты прав женщин и детей, подвергшихся насилию, а также в укрепление ценностей семьи и гендерного равенства в КР. Проявляя высокую приверженность демократическим ценностям и руководящим принципам деятельности правозащитных организаций, она создала профессиональную и устойчивую неправительственную организацию, готовую подставить плечо поддержки уязвимым группам населения страны», — отметили в кризисном центре.

Бюбюсара Рыскулова в качестве почетного президента КЦ «Сезим» и опытной правозащитницы продолжит свою работу, направленную на укрепление гендерного равенства, предотвращение насилия в отношении женщин и детей, а также на создание безопасной среды для женщин и детей в республике.