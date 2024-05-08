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Общество

PISA-2025. Пилотное тестирование перенесли на осень

Пилотное тестирование в рамках подготовки к международному исследованию PISA-2025 перенесено на осень. Об этом 24.kg сообщила директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова.

Она напомнила, что пробный тест планировали провести в Кыргызстане среди 15-летних учащихся в 66 школах с 15 апреля по 24 мая.

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Однако совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) принято решение перенести тест на 15 сентября — 15 октября, поскольку не была готова окончательная программа и не успели адаптировать задания.

Само исследование пройдет в марте-апреле 2025-го.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды принимал участие в PISA: в 2006 и 2009 годах. И оба раза занимал последние места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293465/
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