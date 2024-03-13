Пилотный тест не повлияет на официальные результаты Кыргызстана в PISA-2025

Пилотное тестирование в рамках подготовки к международному исследованию PISA, которое пройдет в апреле-мае 2024 года, никак не повлияет на официальные результаты Кыргызской Республики в 2025 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила национальный менеджер PISA Онолкан Уманкулова.

По ее словам, результаты полевого исследования — это не есть определение предварительного уровня Кыргызстана в общем рейтинге, который станет известен по итогам основного исследования. Данные не будут анализироваться с позиции того, каким уровнем функциональной грамотности владеют наши ученики сегодня.

Это технический этап подготовки.

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«Задача пилотного исследования — определить, с какими техническими сложностями мы можем столкнуться при проведении основного исследования. Это логистика, организация детей на местах, скорость интернета, наличие электроэнергии в день проведения тестирования и множество других факторов. Сейчас важно выявить и предупредить их на следующий год. Мы сможем увидеть, к чему должны быть готовы. У нас будет еще один год, чтобы технически лучше подготовиться, в том числе учителям и школьникам по компьютерной грамотности», — сказала Онолкан Уманкулова.

Она добавила, что анализ будет проводиться в том числе международными организациями, чтобы оценить валидность тестов, то есть какие тесты в 2025 году смогут использоваться, а какие нет.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды принимал участие в PISA: в 2006 и 2009 годах. И оба раза занимал последние места.