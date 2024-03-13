Исследование PISA-2025 пройдет на русском, кыргызском и узбекском языках

В Кыргызстане с 15 апреля по 24 мая в 66 школах пройдет пилотное тестирование в рамках подготовки к международному исследованию PISA-2025. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила ведущий специалист управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Ольга Брызгалова.

По ее словам, выборка уже проведена международными организациями, список доведен до сведения руководителей школ и территориальных органов управления образования.

Тест пройдет в цифровом формате по направлениям: математика, чтение и понимание текста, естественно-научный цикл. Итоги станут известны не сразу, а спустя какое-то время.

Национальный менеджер PISA Онолкан Уманкулова отметила, что подготовка к полевому исследованию началась два года назад, однако отобранные школы стали известны лишь несколько недель назад. Теперь проводится работа по отбору учеников.

В тестировании примут участие 15-летние учащиеся, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2008 года; в каждой школе — примерно по 57 человек. Кто именно попадет в выборку, пока не известно.

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«Сейчас проводится большая работа по адаптации и переводу тестов, которые будут использоваться. Пилотное исследование в 2024 году пройдет на русском и кыргызском языках, а основное в 2025-м еще и на узбекском», — сказала Онолкан Уманкулова.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды принимал участие в PISA: в 2006 и 2009 годах. И оба раза занимал последние места.