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Общество

Капсулу под строительство новой больницы заложат в городе Ош

Капсулу под строительство больницы заложат сегодня, 6 мая, в Оше. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, новый стационар рассчитан на 300 коек.

Строительство ведется на территории Городской клинической больницы за счет бюджетных средств.

Ранее на рассмотрении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2023-2024 годы глава Минздрава говорил, что по поручению кабмина запланировано возведение 20 больниц на 100, 200 и 300 мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293252/
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