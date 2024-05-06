Капсулу под строительство новой больницы заложат в городе Ош

Капсулу под строительство больницы заложат сегодня, 6 мая, в Оше. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, новый стационар рассчитан на 300 коек.

Строительство ведется на территории Городской клинической больницы за счет бюджетных средств.

Ранее на рассмотрении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2023-2024 годы глава Минздрава говорил, что по поручению кабмина запланировано возведение 20 больниц на 100, 200 и 300 мест.