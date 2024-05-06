А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос

Фото из Facebook. Пирс в виде комуза

Президент Садыр Жапаров решил поинтересоваться у кыргызстанцев, поддерживают ли они проект нового пирса в туристическом центре «Рух Ордо» на Иссык-Куле.

Новый пирс станет самым большим на побережье. Он будет иметь форму национального кыргызского музыкального инструмента — комуза. На причале построят ресторан в форме юрты, там будут подавать только национальные блюда.

Глава государства призвал граждан проголосовать за проект. «Мы учтем пожелания большинства. Если большинство проголосует против, то изменить проект — дело пяти секунд», — написал он на своей странице в Facebook.

Редакция 24.kg также решила поинтересоваться мнением своих читателей.