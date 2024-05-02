Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть комедию с Райан Гослинг и Эмили Блант, драму с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербэтчем, две кыргызские премьеры и еще несколько новинок.

«Каскадеры» (боевик, комедия)

«Неприличные гости» (комедия)

«Всемирный потоп» (драма)

«Таро: Карта смерти» (ужасы)

«Потрошитель. Наследие» (ужасы)

«Жеңе» (комедия)

«Спящие псы» (детектив)

«Ужас Амитивилля: Мотель призраков» (ужасы)

Потрепанный жизнью каскадер Колт нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять первый фильм — блокбастер с многомиллионным бюджетом. Ситуация осложняется пропажей исполнителя главной роли.Виктор и Ольга давно живут в браке. Они наконец-то закрыли платеж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением.Дождь льет не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.Когда компания друзей безрассудно нарушает священное правило гадания на таро — никогда не использовать чужую колоду, они неосознанно высвобождают зло, запертое в проклятых картах. Один за другим они оказываются лицом к лицу с судьбой и вступают в гонку со смертью, чтобы избежать будущего, предсказанного в их гаданиях.Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали Черепом. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику. И только детектив Сайферс может вернуть покой гражданам, но для этого ему придется отыскать неуловимого убийцу.Три невестки, живущие вместе в одном доме, не терпят издевательств со стороны свекрови и решают жить отдельно от родителей. Но по традиции одна невестка должна оставаться в доме со свекровью. Невестки делают все возможное, чтобы первыми уйти из дома.После лечения провалов в памяти бывший детектив по расследованию убийств пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.

В поисках ночлега путешественники оказываются в проклятом отеле, хозяйка которого заставляет их встретиться с настоящими ужасами.

«Жолукканча» («До встречи») (мелодрама) Султан очень хотел уехать в Америку, но влюбился в Бегайым из очень состоятельной семьи. И между ними встало социальное неравенство. И когда главный герой оказался перед выбором — либо любовь, либо исполнение мечты, он понимает, что для исполнения желаний нужно многим пожертвовать.