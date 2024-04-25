Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские комедии, мультфильм об отважной панде и пару ужастиков.

«Чоң кыз» (комедия) Бактыгуль и Малика проживают совершенно разные жизни. Бактыгуль — застенчивая и неуверенная девушка, которая устала от серых будней. Абсолютно иную жизнь проводит Малика, она популярна и всеми любима. Все поклонницы Малики мечтают оказаться на ее месте и жить в «розовых очках». Эта возможность выпадает Бактыгуль, которая волшебным образом меняется с ней телами.

«Приключения панды» (мультфильм)

Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти лучшую подругу — дракона Цзелун. Его ждет захватывающее путешествие в мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведет много новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.

«Неожиданные связи» (комедия)

Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!

«Астрал. Шепот мертвых» (ужасы)

Старшеклассники с особым цинизмом измываются в школе над новичком Алексом. Единственное спасение он видит в подружке Мэгги, такой же новенькой, как и он. В один «прекрасный» день Алекса принуждают принять участие в таинственном спиритическом сеансе, который, идет не по плану. Вскоре участники начинают погибать один за другим.

«Министерство неджентльменских дел» (драма)

1942 год, Великобритания. Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.

«Меч короля» (драма)

Датский король отправляет лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Но за стенами высоких замков свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить ее — значит потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель. Но там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.

«Судная ночь в Аркадии» (ужасы)

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму.

«Миллионеры из общаги» (комедия)

Это веселая история о трех неразлучных друзьях из Центральной Азии. Их скромная жизнь обычных студентов кардинально меняется, когда они решают объединить свои таланты и предпринимательский дух, чтобы преуспеть в бизнесе и достичь финансового успеха. Смогут ли студенты дойти до своего заветного миллиона и при этом сохранить дружбу?