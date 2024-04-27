Французская комедия, мини-сериалы и анимация. Что смотреть на следующей неделе

Конец апреля и начало мая порадуют выходом нескольких новых сериалов. Среди них российская криминальная драма, спин-офф «Песочного человека» (2022) и анимационный сериал.

1 «Емеля» (29 апреля) «Емеля» (29 апреля)

Капитан полиции Емелин по прозвищу Емеля — самоуверенный, независимый и неудобный сотрудник. Начальник отделения Хитрук его недолюбливает, но терпит и ценит: харизма, наблюдательность, нестандартное мышление, решительность и хорошая физическая форма обеспечивают Емеле отличную раскрываемость. Но, несмотря на все достоинства, в одиночку Емелин не справился бы. Ему помогают верные напарники: IT-гений Васин, способный раздобыть любую информацию, человек дела Долбунов, живущий строго по гороскопу, и эксперт-криминалист Маша Лихачева.

2 «Вуаль» (30 апреля) «Вуаль» (30 апреля)

Агенту МИ-6 Имоджен Солтер всегда поручают самые сложные задания. На этот раз она должна попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, втереться в доверие к загадочной женщине по имени Адила и предотвратить гибель десятков тысяч человек. Сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки»), за постановку отвечали Дэймон Томас («Убивая Еву») и Даина Рейд («Рассказ служанки»).

3 «Полный провал» (30 апреля) «Полный провал» (30 апреля)

Французская комедия с Пьером Нинэ в роли режиссера, пытающегося снять дебютный фильм, посвященный его бабушке. Трудовые будни превращаются в хаос, когда один из членов команды начинает саботировать съемки. Нинэ совсем недавно играл похожего персонажа в «Книге решений» Мишеля Гондри. Здесь появятся Франсуа Сивиль и Венсан Кассель, вместе снявшиеся в «Трех мушкетерах».

4 «Я знаю, кто тебя убил» (1 мая) «Я знаю, кто тебя убил» (1 мая)

В московском цирке исчезла трехлетняя девочка. Похититель в скором времени объявился, но захотел не денежный выкуп, а отмщения. Киднеппер делает все, чтобы родители девочки испытали такие же муки, какие обрушились на него, когда он потерял близкого человека. Но, чтобы разобраться, при чем тут обычная московская семья, надо заглянуть далеко в прошлое.

5 «Мужчина в полный рост» (2 мая) «Мужчина в полный рост» (2 мая)

Магнату недвижимости из Атланты Чарли Крокеру грозит внезапное банкротство. Он пытается защитить свою империю от тех, кому выгоден ее крах. Чарли не позволит делу всей жизни закончиться и готов играть по-грязному. Роль Чарльза Крокера исполнил Джефф Дэниелс, постановщицей стала Реджина Кинг, получившая премию «Оскар» за актерскую работу в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

6 «Звездные войны: Сказания об Империи» (4 мая, второй сезон) «Звездные войны: Сказания об Империи» (4 мая, второй сезон)

Действие второго сезона разворачивается в разные эпохи и исследует пути молодой имперской правительницы Калодана Морган Элсбет и бывшего джедая и целительницы Баррис Оффи. Обе героини во вселенной «Звездных войн» неразрывно связаны с Асокой Тано.