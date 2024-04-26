Задержан водитель BMW, сбивший в Чуйской области школьницу

Водителя BMW, который накануне сбил школьницу и скрылся с места происшествия, задержали. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.



Ранее в Сети появилось видео, на котором автомобиль марки BMW едет по обочине, сбивает школьницу и уезжает с места происшествия. В пресс-службе ГУОБДД МВД рассказали, что тогда был объявлен план «Перехват». ДТП произошло накануне, 25 апреля в селе Селекционном Чуйской области.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что авто найдено во дворе владельца машины, а самого его не было дома. Сегодня утром его нашли сотрудники отдела розыска УОБДД Чуйской области и доставили в милицию. В пресс-службе автоинспекции области обещали предоставить информацию позже.