Один из пострадавших в крушении военного вертолета вернулся в Кыргызстан

Один из пострадавших после крушения вертолета Министерства обороны вернулся после лечения в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба МИД со ссылкой на Генеральное консульство КР в Анталье.

Военный летчик проходил длительное лечение в городе Адане (Турция) вместе с еще тремя пострадавшими гражданами Кыргызстана в результате крушения вертолета и аварии на ТЭЦ Бишкека 2 февраля. На Родине он пройдет дальнейший курс реабилитации для полного восстановления организма.

У остальных пострадавших граждан наблюдается улучшение состояния здоровья, и они будут выписаны в ближайшее время. Им также оказывается содействие, как со стороны Генерального консульства, так и со стороны соотечественников, проживающих в Адане.

17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.