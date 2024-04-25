18:08
USD 88.85
EUR 94.92
RUB 0.96
Общество

Один из пострадавших в крушении военного вертолета вернулся в Кыргызстан

Один из пострадавших после крушения вертолета Министерства обороны вернулся после лечения в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба МИД со ссылкой на Генеральное консульство КР в Анталье.

Военный летчик проходил длительное лечение в городе Адане (Турция) вместе с еще тремя пострадавшими гражданами Кыргызстана в результате крушения вертолета и аварии на ТЭЦ Бишкека 2 февраля. На Родине он пройдет дальнейший курс реабилитации для полного восстановления организма.

У остальных пострадавших граждан наблюдается улучшение состояния здоровья, и они будут выписаны в ближайшее время. Им также оказывается содействие, как со стороны Генерального консульства, так и со стороны соотечественников, проживающих в Адане.

17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292619/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ Бишкека. Кабмин утвердил заключение комиссии
Возгорание на ТЭЦ Бишкека. Стали известны подробности
Авария на ТЭЦ Бишкека. Возможные причины и виновные в произошедшем
Авария на ТЭЦ Бишкека. В котельном цехе содержание угольной пыли превышало нормы
Авария на ТЭЦ Бишкека. Предварительный ущерб составил 69,6 миллиона сомов
Падение военного вертолета. В Генштабе назвали предварительную причину ЧП
Авария на ТЭЦ Бишкека. Депутат требует привлечь к ответственности Минприроды
Авария на ТЭЦ Бишкека. Межведомственная комиссия закончила работу
Авария на ТЭЦ Бишкека. Руководство отреагировало на жалобу пострадавшего
Авария на ТЭЦ Бишкека. В Минтруда ответили на просьбу пострадавшего работника
Популярные новости
В&nbsp;Бишкек возвращаются дожди и&nbsp;грозы. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 апреля В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
В&nbsp;Кара-Балте прошел сильный град В Кара-Балте прошел сильный град
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Бизнес
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
25 апреля, четверг
18:05
Владельцам электромобилей будут предоставлять льготы и выдавать зеленые номера Владельцам электромобилей будут предоставлять льготы и ...
17:59
Кыргызстан построит школу в Карабахе в дар Азербайджану
17:44
Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая
17:29
Максатбек Сарбагышев сложил полномочия депутата Жогорку Кенеша
17:27
Азербайджан выделит квоту для обучения кыргызстанцев в своих вузах