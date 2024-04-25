16:39
USD 88.85
EUR 94.92
RUB 0.96
Общество

Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших выросло до 68 человек

Число отравившихся в ресторане «Улуу-Тоо» выросло до 68 человек. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Напомним, в ресторане произошло два случая массового отравления за неделю. Заведению вынесено постановление о штрафе 13 тысяч сомов согласно статье 80 Кодекса о правонарушениях.

Кабмин поручил Минздраву внести предложения по вопросу увеличения штрафов за нарушение предприятиями общественного питания правил санитарно-эпидемиологического благополучия и пищевой безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292605/
просмотров: 837
Версия для печати
Материалы по теме
На кыз узатуу в ресторане Бишкека отравились 39 человек
Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке
Массовое отравление произошло в точке фастфуда «Вок лагман» в Бишкеке
Массовое отравление в Бишкеке. Закрыты 22 точки быстрого питания
Массовое отравление шаурмой. Бизнес проверяет Ветеринарная служба
Массовое отравление шаурмой. В Бишкеке закрыли еще девять точек фастфуда
Массовое отравление в Бишкеке. Почему точки общепита не проверяют заранее
Массовое отравление. Госсанэпиднадзор закрыл в Бишкеке 10 точек фастфуда
Массовое отравление шаурмой. Число пострадавших превысило 70 человек
Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших выросло до 43 человек
Популярные новости
В&nbsp;Бишкек возвращаются дожди и&nbsp;грозы. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 апреля В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
В&nbsp;Кара-Балте прошел сильный град В Кара-Балте прошел сильный град
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Бизнес
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
25 апреля, четверг
16:19
На центральной площади Оша 3 тысячи школьников исполнили эпос «Манас» На центральной площади Оша 3 тысячи школьников исполнил...
16:18
В Бишкеке четвертый день ищут 20-летнюю Диану Токтогулову
16:09
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
16:05
В Бишкеке начали капремонт улицы Ахунбаева. Одна полоса закрыта для проезда
16:04
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане из-за проливных дождей ожидаются сели