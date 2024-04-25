Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших выросло до 68 человек

Число отравившихся в ресторане «Улуу-Тоо» выросло до 68 человек. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Напомним, в ресторане произошло два случая массового отравления за неделю. Заведению вынесено постановление о штрафе 13 тысяч сомов согласно статье 80 Кодекса о правонарушениях.

Кабмин поручил Минздраву внести предложения по вопросу увеличения штрафов за нарушение предприятиями общественного питания правил санитарно-эпидемиологического благополучия и пищевой безопасности.