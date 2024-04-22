Массовое отравление в Бишкеке. Кабмин хочет поднять штрафы за нарушение саннорм

Департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве и местным органам власти поручено усилить работу по контролю точек общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел совещание с профильными государственными органами в связи с последними случаями массового пищевого отравления в одном из столичных ресторанов.

Обсуждены вопросы, связанные с предотвращением подобных инцидентов и обеспечением безопасности здоровья граждан. В частности особое внимание было уделено вопросам контроля качества пищевых продуктов и соблюдению санитарных норм в общественных заведениях.

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Минздраву поручили продолжить профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по вопросам пищевой безопасности в частных заведениях общественного питания, а также внести предложения по вопросу увеличения штрафов за нарушение предприятиями общественного питания правил санитарно-эпидемиологического благополучия и пищевой безопасности.

Министерству экономики и коммерции поручено внести предложения по вопросу обязательного закупа частным общепитом только сертифицированных продуктов питания с использованием электронных счетов-фактур, а также по вопросу обязательного наличия камер наблюдения в помещениях приготовления пищи.