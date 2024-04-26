Разгул стихии. Как в Кыргызстане обезопасить свое жилье

Этой весной в Кыргызстане стихия регулярно дает о себе знать. Регионы накрывают то ливни и сели, то град, то шквалистый ветер. Не обходится без ущерба — где-то подтапливает дома, где-то сносит кровли.
В 2015 году в стране приняли Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В материале 24.kg подробнее о том, как защитить свой дом и получить возмещение, если он пострадал от стихийного бедствия.
Что можно застраховать?
Жилые помещения — индивидуальный дом, часть дома, квартиру в многоэтажном доме, комнату в коммунальной квартире, гостиницу, жилой дом гостиничного типа.
Что нельзя застраховать?
Не подлежат обязательному страхованию помещения:
- в аварийном состоянии;
- расположенные в домах (строениях), подлежащих сносу или перепрофилированию в нежилые;
- на которые обращено взыскание по обязательствам;
- расположенные в домах (строениях), подлежащих отчуждению в связи с изъятием земельного участка;
- построенные с нарушениями технических требований;
- подлежащие конфискации.
Сколько стоит страховка?
В сельской местности полис обойдется в 600 сомов в год, в городской — 1,2 тысячи. Тариф не зависит от площади жилья и качества его постройки.
Социально уязвимым слоям населения предоставляют льготы:
- лица с инвалидностью I и II групп имеют стопроцентную скидку при оформлении полиса;
- III группы и малоимущие — 50-процентную.
Можно, кстати, дополнительно заключить договор добровольного страхования жилого помещения. Однако по закону это возможно только после оформления полиса обязательного страхования.
Какие документы нужны?
Чтобы заключить договор, необходимо представить паспорт страхователя, документ, устанавливающий право собственности на дом, и техпаспорт жилого помещения.
Обязательным страхованием сейчас занимается только Кыргызгосстрах, филиалы организации есть во всех областях. В Бишкеке головной офис находится по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 1, строение 2.
На какое возмещение можно рассчитывать?
При наступлении страхового случая можно получить до 500 тысяч сомов в селе и до 1 миллиона в городе. Окончательная сумма определяется после оценки ущерба.
Что относится к страховому случаю:
- пожар, в том числе возникший вне застрахованного помещения;
- проникновение воды в результате правомерных действий по ликвидации пожара;
- стихийные бедствия природного характера: землетрясение силой 6 баллов и более, сель, паводок, лавина, обвал, камнепад, оползень, сильный ветер скоростью 25 метров в секунду и более, сильный снегопад (200 миллиметров осадков или более за 12 часов и менее), метель, град диаметром от 20 миллиметров и более, удар молнией;
- разборка и перенос застрахованного жилого помещения в безопасную зону по решению госоргана в связи с объявлением угрозы повреждения (уничтожения).
Что не является страховым случаем:
- использование жилого помещения не по назначению;
- военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские волнения, массовые беспорядки, забастовки, конфискация, арест, уничтожение или повреждение по распоряжению военных, государственных и судебных органов;
- воздействие ядерной энергии в любой форме;
- умышленные действия страхователя, выгодоприобретателя либо совершеннолетних членов их семей.
Кроме того, не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в помещениях, если они не возникли из-за бури, вихря или иного движения воздушных масс.
Как получить деньги?
Страхователь обязан уведомить (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением письменного оригинала уведомления) страховщика о наступлении страхового случая не позднее 15 календарных дней.
К заявлению с требованием о страховом возмещении необходимо приложить документы:
1) копию страхового полиса;
2) акт о страховом случае;
3) документы компетентных госорганов, подтверждающие наступление страхового события;
4) копию паспорта страхователя.
Заявление о выплате возмещения рассматривается в течение 30 календарных дней с момента получения всех необходимых документов. В течение этого срока страховщик обязан произвести выплату потерпевшему или направить ему мотивированный отказ.
Отказать в выплате могут, например, если в пожаре виноват сам хозяин дома, забывший отключить газ или утюг. Или в случаях мошенничества.
А ущерб точно возмещают?
Да. В 2023-м по республике застраховали свое жилье 137,1 тысячи человек. Произошел 151 страховой случай, всего выплатили 27 миллионов 244,7 тысячи сомов.