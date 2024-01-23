Около 140 тысяч кыргызстанцев застраховали свое жилье в 2023 году

В стране в 2023 году 137 тысяч 109 человек застраховали свое жилье. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызгосстрахе.

Для сравнения, в 2022-м полис оформили около 118,4 тысячи человек.

В прошлом году произошел 151 страховой случай, всего выплачено 27 миллионов 244,7 тысячи сомов.

Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» приняли в 2015-м, однако ответственности за неисполнение документа нет.

В сельской местности полис стоит 600 сомов за год, городской — 1,2 тысячи. При наступлении страхового случая можно получить до 500 тысяч и 1 миллиона сомов соответственно. Окончательная сумма определяется после оценки ущерба.

Выплаты можно получить в случае пожара или стихийных бедствий: землетрясений, оползней, селей, паводков и так далее.

Напомним, за ночь в Китае на границе с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Самым сильным из них было первое, интенсивность составила в эпицентре 8 баллов. В КР также ощущались все подземные толчки от 3 до 6 баллов.