Сход селей в Кыргызстане. Подсчитывается материальный ущерб

«Какую помощь окажут со стороны государства пострадавшим от селей семьям, селам, районам?» — спросил депутат Дастанбек Джумабеков на заседании Жогорку Кенеша.

Представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмасбек Абытов ответил, что глава государства по этому вопросу дал задания Минтрансу и МЧС. «Сейчас работает комиссия. Подсчитывают ущерб. По итогам примут решение. Мы предоставим информацию», — сказал он.

Замглавы МЧС Урматбек Шамырканов согласился с ним и добавил, что по поручению Садыра Жапарова окажут помощь всем пострадавшим.

«Четыре дня уже прошло, информацию же должны предоставить. Нам звонят граждане, интересуются, спрашивают, хотят, чтобы мы приехали и посмотрели», — отметил депутат.

Напомним, что с 20 по 23 апреля, по информации замглавы МЧС, в Кыргызстане зафиксировано 67 селей. Затоплено 1 тысяча 92 хозяйства, из них 264 жилых дома.