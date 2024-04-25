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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа в Бишкеке. Что уже сделано

В марте Бишкек официально стал больше. После того как на последней сессии городского кенеша депутаты одобрили присоединение к городу территорий, определенных указом президента, столица увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

Многие жители «старого» города изменений не почувствовали, в то время как у новеньких бишкекчан появилась масса вопросов. На некоторые из них ответили в мэрии.

Справка 24.kg

В результате административно-территориальной реформы в состав Бишкека вошли:

  • айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
  • айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;
  • село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
  • село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

В столичном муниципалитете отметили, что распоряжением мэрии утвержден пошаговый план действий, созданы рабочие группы по сферам ЖКХ, транспорта, архитектуры, муниципального имущества, социальным вопросам, где определены приоритетные задачи по проведению АТР.

В присоединенных айыльных аймаках создали восемь муниципальных территориальных управлений.

«Согласительной комиссией, созданной мэрией, сотрудники присоединенных айыл окмоту включены в резерв кадров», — подчеркнули в муниципалитете.

Совместным приказом мэрии и аппарата полномочного представителя президента в Чуйской области создана межведомственная комиссия по передаче столичному муниципалитету основных фондов и документов, в том числе земельной амнистии, находящихся в ведении присоединяемых айыльных аймаков.

В мэрии отметили: жители присоединенных территорий уже имеют статус горожан. Они могут пользоваться всеми муниципальными услугами.

При этом тарифы на коммунальные услуги у них останутся на прежнем уровне до окончания АТР в пилотном режиме.

Также не стоит волноваться жителям «старого» города, что все силы и деньги пойдут на благоустройство присоединенных территорий, а на их районы ничего не останется.

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В мэрии объяснили, что так как в каждом айыльном аймаке утвержден свой бюджет, то мероприятия, в том числе по благоустройству, будут проводить по утвержденному плану социально-экономического развития на 2024 год каждого айыльного аймака.

Добавим, что мэр Бишкека Айбек Джунушалиев утвердил бюджет столицы на 2024 год в размере 32 миллиардов 590,5 миллиона сомов. Из них бюджет присоединяемых в рамках АТР айыльных аймаков составляет 868,1 миллиона сомов.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292561/
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