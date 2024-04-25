Много ли в Кыргызстане праздников? Опрос 24.kg

В Кыргызстане грядут пятидневные каникулы — с 1 по 5 мая. После еще будет выходным 9 мая. Многие считают, что в республике слишком много праздников.

В стране на сегодня, согласно производственному календарю Минтруда на 2024 год, насчитывается 14 праздничных нерабочих дней:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

21 марта — народный праздник Нооруз;

7 апреля — День Апрельской народной революции;

1 мая — Праздник труда;

5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;

9 мая — День Победы;

31 августа — День независимости Кыргызской Республики;

7 и 8 ноября — Дни истории и памяти предков;

мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, определяемые по лунному календарю.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносят на следующий после праздника рабочий день.

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней кабмин вправе переносить выходные на другие дни. Поэтому, как правило, кыргызстанцы могут получать длинные выходные на одной неделе и дополнительные рабочие — на других.

Недавно в Трудовой кодекс внесли изменения, они пока одобрены только кабинетом министров. Теперь проект должен поступить в Жогорку Кенеш, после чего на подпись президенту.

В документе предлагается установить новогодние (1-6 января) и майские (1-8 мая) каникулы, но некоторые праздничные дни сделать рабочими — 23 февраля, 7 апреля, 7-8 ноября. Кроме того, в новом Трудовом кодексе отменили норму переноса выходных.

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