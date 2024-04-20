Анимационный сериал и два спин-оффа. Что смотреть на следующей неделе

Последняя неделя апреля порадует выходом нескольких новых сериалов. Среди них российская криминальная драма, спин-офф «Песочного человека» (2022) и анимационный сериал для взрослых.
В 1953 году в Советском Союзе из-за массовой амнистии расцветает криминальная среда. В родной город Горький (Нижний Новгород) возвращается Иван Астафьев, бывший фронтовик и разведчик, недавно вышедший из тюрьмы. Он тут же попадает в передрягу: на него нападают бандиты и его же обвиняют в их избиении. Помогает Ивану его знакомый, капитан Шведов, который подкидывает ему подходящую работу — обучать советских милиционеров рукопашному бою.
В криминальной драме «Горький 53» главные роли исполнили Андрей Фролов, Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Екатерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров и другие известные актеры.
Продолжение драмеди с Крисом О’Даудом о городке, в котором появляется устройство, показывающее каждому человеку его настоящий потенциал. Если в первом сезоне жители переосмысляли свою жизнь и меняли профессии, то в новых сериях герои будут сравнивать нынешнюю жизнь с прошлой. Они задумаются о том, что, возможно, могли быть счастливыми и раньше, если бы вкладывали в свои мечты немного энергии и любви.
Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн — призраки из разных эпох, встретившие друг друга после смерти. Парни решают остаться в мире живых, чтобы стать детективами и расследовать необычные преступления, в которых замешаны сверхъестественные существа. В этом им поможет девушка-ясновидящая по имени Кристал.
«Детективы с того света» — спин-офф сериала «Песочный человек» (2022). Герои основаны на персонажах комиксов DC «Мертвые мальчишки-детективы», созданных Нилом Гейманом.
Велма Динкли — умная девушка-подросток, мечтающая стать детективом. Она интересуется наукой, расследует убийства и сталкивается со сверхъестественными явлениями вместе со своими друзьями Норвиллом, Дафни и Фредом.
Анимационный сериал для взрослых «Велма» входит во вселенную «Скуби-Ду».
История знаменитого героя компьютерных игр. Перед нами спин-офф полнометражного фильма о скоростном ежике Сонике. Сюжет мини-сериала незамысловат и немного банален: есть злодеи, и есть Соник, который должен победить их. Подойдет для семейного просмотра.
Криминальная драма о деле, которое в 2013 году потрясло Испанию. Родители (Кандела Пенья и Тристан Ульоа) заявляют о пропаже приемной дочери, но вскоре сами превращаются в главных подозреваемых.
- Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
- О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.