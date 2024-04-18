Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть мультфильм о пушистых спасателях, кино, основанное на классическом фильме 1936 года «Дочь Дракулы», и приключения Алисы Селезневой и Коли Герасимова.

«Город тайн: исчезнувшая» (триллер)

Пять девушек отправились на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Постепенно у него все больше подозрений. Каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно не ясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед исчезновением.

«Падение империи» (боевик, драма)

Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмует столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.

«Пушистые спасатели: Новая команда» (мультфильм)

Мэгги стала настоящим супергероем. Но с тех пор, как она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу. Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город. Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника.

«Эбигейл» (ужасы)

Банда преступников похищает 12-летнюю балерину, дочь криминального авторитета. Спрятавшись в уединенном особняке, они еще не догадываются, что влиятельный отец девочки далеко не главная их проблема.

«Паутина страха» (ужасы)

Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появился необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает размножаться. Спустя считанные дни парижская панелька превращается в смертельную западню, где из-за каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.

«Сто лет тому вперед» (фантастика)

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень. Алису же не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести любовь и дружбу.