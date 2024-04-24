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Общество

В Кыргызстане стартовал конкурс среди художников и создателей комиксов

В Кыргызстане стартовал конкурс среди художников и создателей комиксов «Сайма Комикс — 2024: Продолжая легенду». Об этом сообщили в представительстве Европейского союза в КР.

Конкурс проводят Французский альянс в Бишкеке и Гете-Институт в рамках проекта франко-немецкого культурного института в КР, общественный фонд «Тамчы тасма» при поддержке представительства Евросоюза в КР.

«Цели конкурса — продемонстрировать богатую культуру и искусство Кыргызстана через комиксы и связать их с историей страны. Адаптируя избранные народные сказки, легенды и мифы в комиксы, этот проект предоставляет возможность молодым иллюстраторам и художникам комиксов из всех регионов КР выразить свои уникальные истории, поднять вопросы о культурной самобытности посредством искусства комиксов, развить навыки своего мастерства и пополнить знания», — отметили в представительстве.

Работы принимают с 19 апреля по 3 мая. Результаты конкурса подведут 18 мая в Музее изобразительных искусств в рамках мероприятия «Ночь музеев — 2024».

Занявшие первое и второе места получат возможность посетить немецкий фестиваль комиксов Bilderbuchfestival в ноябре. За третье и четвертое места участникам вручат профессиональный стол для рисования и ваучеры в магазин Kanzler.

Все условия конкурса и подробности мероприятий на странице в Instagram @micson.club.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292430/
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