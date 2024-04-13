Продолжение любимого сериала и премьеры новых. Что смотреть на следующей неделе

Третья неделя апреля порадует выходом нескольких новых сериалов. Среди них криминальная драма по книге Ребекки Годфри, российский политический триллер, а также история о семье, поселившейся в наполненном необычными волшебными существами доме.

1 «Папины дочки. Новые» (второй сезон, 15 апреля) «Папины дочки. Новые» (второй сезон, 15 апреля)

Продолжение телехита «Папины дочки» начинается, как и оригинальное шоу. Даша Васнецова сбегает из дома в канун очередной годовщины свадьбы и оставляет на мужа Веника четырех дочерей — Лизу, Диану, Арину и Соню. Отныне Вениамину придется совмещать тяжелую работу и заботу о дочерях, но в этом деле у него будут помощники: за воспитание четырех девочек с разными характерами возьмутся их дедушка и бабушка Сергей и Людмила, прабабушка Антонина Семеновна, тети Маша и Галина Сергеевна.

2 «Под мостом» (17 апреля) «Под мостом» (17 апреля)

Сюжет криминальной драмы основан на одноименной книге Ребекки Годфри, темой которой стало жестокое убийство канадской девушки-подростка индийского происхождения Рины Вирк, произошедшее 14 ноября 1997 года в Британской Колумбии. Рина была приглашена на вечеринку, но не вернулась домой. В итоге обвинения в убийстве получили шесть девушек и один парень.

3 «Спойлер» (18 апреля) «Спойлер» (18 апреля)

Политический триллер, снятый по сценарию Сергея Минаева, о предвыборной борьбе за место губернатора в несуществующей Куйбышевской области. У действующего губернатора Виктора Корецкого появляется реальный конкурент — Александр Морозов. Для отвлечения внимания в игру вводят новую фигуру — кандидата-спойлера бизнесмена Андрея Оболенского.

Главные роли в проекте исполнили звезды российского кино Алексей Гуськов, Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Олег Меньшиков, Юлия Снигирь, Артем Михалков и многие другие.

4 «Хроники Спайдервика» (19 апреля) «Хроники Спайдервика» (19 апреля)

Хелен Грейс вместе с детьми переезжает в особняк, доставшийся им в наследство. Там Джаред убеждается в существовании магических существ, но единственным человеком, который верит парню, становится его двоюродная бабушка Люсинда. Она уговаривает Джареда найти страницы полевого справочника ее отца, ведь это единственный способ, чтобы защититься от кровожадного огра Мулгарата.