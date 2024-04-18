Пытки Викрама Рузахунова. Музыкант дал показания в казахстанском суде

Викрам Рузахунов дал показания в казахстанском суде. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, в Конаев он приехал для депонирования показаний — это процедура закрепления ранее данных показаний, но перед судом.

Музыкант объяснил, что депонирование показаний потерпевшего исключает последующие допросы в стадии досудебного производства и не подлежит повторному допросу при рассмотрении дела по существу в суде.

«Адвокаты попросили обеспечить личное участие четырех задержанных — у них теперь статус «обвиняемые». Один из них резко лег в больницу и не участвовал лично, остальные два раза просили перерыв, чтобы выпить таблетки», — сообщил Викрам Рузахунов.

Он добавил, что перед трибуной простоял почти четыре часа, так как было много вопросов со стороны прокурора, адвокатов обвиняемых, самих обвиняемых и судьи.

«Сама процедура депонирования как нельзя кстати инициирована следственным органом, так как после задержания ранее опознанных на меня пытаются выходить разные люди с целью того, чтобы я не имел претензий к обвиняемым», — отметил он.

Ранее четверых полицейских задержали в Алматы в рамках уголовного дела о пытках кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова во время январских беспорядков 2022 года в Казахстане.

9 января 2022-го в соцсетях и казахстанские ТВ-каналы распространили видеосюжет, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы. В сюжете говорилось, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. В мужчине узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова.

Активисты и журналисты Кыргызстана обратились к властям двух стран с просьбой освободить задержанного музыканта и вернуть на родину. 10 января он пересек кыргызско-казахскую границу. Однако после возвращения Викрам Рузахунов заявил, что к нему пытки не применяли. А синяки и ссадины на его лице — результат «жесткого задержания».