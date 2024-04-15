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Пытки Викрама Рузахунова. В Алматы задержали четырех полицейских

Четверо полицейских задержаны в Алматы в рамках уголовного дела о пытках кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова во время январских беспорядков 2022 года в Казахстане. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Викрам Рузахунов написал, что двое сотрудников Генпрокуратуры РК специально командированы из Астаны в Алматы. «На данный момент задержаны и помещены под стражу пока четверо из опознанных ранее сотрудников полиции», — добавил он.

По данным музыканта, один из полицейских признал факт пыток и насилия.

Вместе с Викрамом Рузахуновым по делу о пытках проходит 22 потерпевших.

«Генеральная прокуратура заверила нас, что доведет дело до логического конца, а задержание первых четырех преступников в погонах — только начало», — сообщил он.

Напомним, 9 января 2022-го в соцсетях и казахстанские ТВ-каналы распространили видеосюжет, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы. В сюжете говорилось, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. В мужчине узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова.

Активисты и журналисты Кыргызстана обратились к властям двух стран с просьбой освободить задержанного музыканта и вернуть на родину. 10 января в 18.40 он пересек кыргызско-казахскую границу. Однако после возвращения Викрам Рузахунов заявил, что к нему пытки не применялись. А синяки и ссадины на его лице — результат «жесткого задержания».

Позже музыкант признался, что его пытали. По факту задержания и жестокого обращения с кыргызстанцами Чолпонбеком Сыдыковым и Викрамом Рузахуновым возбуждены уголовные дела
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291509/
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