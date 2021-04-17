12:15
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество

«Джаз_Бишкек_Весна» возвращается. Викрам Рузахунов о том, что ждет нас в 2021-м

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 23-24 апреля состоится XVI Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна».

О выборе музыкантов, формате, программе, достижениях рассказал 24.kg руководитель джазового оркестра, пианист, аранжировщик, исполнительный директор бишкекского фестиваля Викрам Рузахунов.

— Как отбирают музыкантов, которые выступят на фестивале?

— По завершении предыдущего фестиваля команда начинает верстать программу на следующий год, приглашать новые группы.

У организационного комитета есть хорошая база данных джаз-музыкантов. Им и озвучиваются наши возможности и ожидания. График большинства музыкантов может быть расписан на полгода, на год вперед. Однако, если у них есть возможность «втиснуть» свой приезд в Бишкек, они с удовольствием это делают.

Мы постоянно расширяем географию музыкантов. Последние два года интерес к бишкекскому фестивалю есть у исполнителей стран Восточной Азии: Малайзии, Индонезии, Южной Кореи. Была даже заявка от африканской группы.

Часто заявки поступают от коллег тех музыкантов, которые уже приняли участие в наших концертах и поделились впечатлениями о них.

Не секрет, что организация мероприятий обходится недешево, а мы ограничены в финансах, но попытки привлечь топовые джазовые коллективы мы делаем. Бизнес-среда в Кыргызстане пока не созрела для софинансирования такого рода проектов.

— Кто может стать открытием предстоящего фестиваля?

— Музыка должна быть разной, этим, в первую очередь, мы и руководствуемся при построении концертной программы. Кому-то нравится традиционный свинг, кто-то предпочитает фанк, многим просто необходимо расслабиться по звуки легкого коммерческого джаза. Все это у нас есть.

В этом году приезжают сильные и интересные музыканты из Израиля, Испании, Турции. У каждого свой уникальный стиль и поэтому трудно кого-то выделить.

— Что ждет кыргызстанцев помимо двух концертов в филармонии?

— В этом году у нас два концертных дня в Национальной кыргызской филармонии, три отдельных концерта в формате джеймс-сессии, которые пройдут в одном из клубов Бишкека, три музыкальных мастер-класса от зарубежных исполнителей, ряд мастер-классов по фламенко. В программе также «визит-тур» для молодых музыкантов из Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Полную программу можно посмотреть на страничках ОФ Central Asia — Arts Management в Instagram и Facebook.

— Проведение «Джаз_Бишкек_Весна» в 2021 году — не рисковое ли дело?

— Риски всегда есть. Они были и в 2010-м, и в последующие годы. Пандемия, конечно, влияет на настроение и участников, и спонсоров.

Мы гарантируем проведение фестиваля с соблюдением всех санитарных норм. Очень надеемся, что наши старания минимизируют все риски и успех мероприятию будет обеспечен.

— Расскажите о формате фестиваля в 2021 году.

— В этом году формат обусловлен новыми жизненными требованиями в условиях пандемии. Концертная программа сочетает в себе выступление групп офлайн и онлайн. Вживую выступят коллективы из Кыргызстана, Израиля, Испании и Турции, удаленно — из Австрии, Таджикистана и Узбекистана.

— Какое главное достижение фестиваля за 15 лет?

— В 2006 году правительство Кыргызстана запустило сто культурных проектов, в числе которых был и фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». На сегодня из этих проектов выжил только один. Этот факт является предметом нашей гордости.

Наше мероприятие как событие включено в календарь джаз-фестивалей ЮНЕСКО. Я думаю, это уже признание на мировом уровне.

За минувшие годы у нас выросла плеяда специалистов, которые знают, как провести такое масштабное мероприятие на должном уровне. В планах — выйти на смежные виды деятельности, которые связаны с культурой, например организация выставочных проектов.

Джаз — это музыка общения, достойного и стильного. Для него нет географических границ. Я хотел всех поздравить с апрелем — месяцем джаза.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190347/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
«Джаз_Бишкек_Весна» возвращается. Фестиваль в Бишкеке состоится в апреле
Неделя Франкофонии пройдет в Кыргызстане
От посольства Германии с любовью. Два концерта джаза: бесплатно в Оше и Бишкеке
Джаз в Бишкеке. В столице выступила группа из Германии Three Fall
Мировой джаз вновь в Бишкеке. Прошел XIII фестиваль
Неделя-24: что вы могли пропустить
Фрагменты в стиле джаз
Десятый джазовый. Как это было
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
17 апреля, суббота
12:00
«Джаз_Бишкек_Весна» возвращается. Викрам Рузахунов о том, что ждет нас в 2021-м «Джаз_Бишкек_Весна» возвращается. Викрам Рузахунов о то...
11:54
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились девять медработников
11:52
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 353 человека, 325 — в тяжелом состоянии
11:46
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
11:42
За сутки выявили 265 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 91 639