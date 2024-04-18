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Общество

«Репортеры без границ» призывают отменить блокировку TikTok в Кыргызстане

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) обеспокоена блокировкой TikTok в Кыргызстане. Заявление организации опубликовано в социальной сети X.

«Под предлогом защиты несовершеннолетних такое решение ограничивает право на информацию в интернете. RSF призывает правительство снять эту произвольную блокировку и определить четкие правовые рамки для регулирования платформ», — говорится в заявлении.

Напомним, Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok.

Ранее ведомство получило письмо из ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Напомним, Минкультуры направило просьбу о блокировке TikTok в Минцифры еще в конце августа прошлого года.

Министерство цифрового развития попросили заблокировать TikTok на территории Кыргызстана. Ведомство отмечало, что участились обращения с выражением обеспокоенности от ряда неправительственных организаций о вредном воздействии социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

Это решение вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в экспертной среде. Распространилось мнение о том, что запрет популярной социальной сети усугубит проблемы малого и среднего бизнеса, нанесет урон свободе слова и демократии в КР, снизит возможности самовыражения среди молодежи. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291892/
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