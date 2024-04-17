Внедрить в Кыргызстане 12-летнее обучение планируют в два этапа

Внедрение 12-летней структуры школьного образования будет осуществляться посредством двух этапов. Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров, вынесенном на общественное обсуждение.

Документом предполагается утвердить план действий, направленных как на модернизацию школьного образования (пересмотр государственных стандартов), так и на подготовку инфраструктуры школ, включая улучшение материально-технической базы и оснащение учебным и иным оборудованием.

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На первом этапе, в 2024-2025 годах, запланированы внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты в области образования и здравоохранения, пересмотр программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также программ профессионального образования, направленного на подготовку и переподготовку педагогических кадров.

На этом этапе также планируется провести анализ действующих учебно-методических комплексов (УМК — учебники и пособия для педагогов) и приобрести учебники международных образовательных программ по STEM-направлениям, включая информатику и английский язык, с обязательной адаптацией и последующим тиражированием.

Параллельно планируется разработка концепции 12-летнего школьного общего образования и плана мероприятий по ее реализации. Будут детально расписаны сама модель и структура, а также указаны требования к компетенциям обучающегося и иные мероприятия, сроки их реализации.

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Второй этап будет осуществлен в 2025-2026 годах и включает в себя продолжение работы по тиражированию УМК, улучшению материально-технической базы. Будет внедрена усовершенствованная цифровая платформа для приема детей в первый класс, достигших школьного возраста, и завершена работа по подготовке педагогических кадров как для начальной школы, так и для старших классов.

Принятие проекта постановления потребует дополнительных ассигнований из республиканского бюджета, однако сумма в справке-обосновании не уточняется.