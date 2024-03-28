Кыргызстан начал поэтапный переход на 12-летнюю модель образования. Дважды эта инициатива не нашла поддержки в Жогорку Кенеше, однако по поручению президента решение приняли.

Пока известно, что нынешние нулевые классы трансформируют в первые, начальная школа станет пятилетней, средним звеном будут 6-9-й классы, а старшим — 10-12-й классы. Предварительный возраст поступления в первый класс — от 5,5-6 до 7 лет.

24.kg поинтересовалось мнением учителей, что они думают о грядущих изменениях.

Педагог-новатор Гапыр Мадаминов:

— Во многих странах внедрено 12-летнее образование. Поэтому и Кыргызстану надо к этому идти, хотим мы или нет. Это объективный процесс, но нужно тщательно изучить международный опыт государств с такой моделью.

Родителей беспокоит вопрос, сколько лет придется учиться детям. До сегодняшнего дня и так был нулевой класс, с учетом которого и получается 12 лет. Поэтому дети будут оканчивать школу в том же возрасте, что и сейчас.

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Однако к переходу на 12-летнюю модель нужно подготовить педагогические кадры, программы, госстандарты и учебно-методические комплексы, материально-техническую базу. В остальном причин для беспокойства, мне кажется, нет. В Минобразования, начиная реформу, надеюсь, все это учли, поэтому и говорят о поэтапном переходе.

— Вы руководили школой, многие ваши ученики поступали на учебу за границу. Сталкивались ли они с трудностями при 11-летней системе образования?

— Они выходили на международную систему через нашу вузовскую систему, то есть сначала поступают в наши университеты, где учатся год-два, а затем поступают за границу.

Учитель начальных классов с 37-летним стажем Татьяна Иванова (имя по ее просьбе изменено):

— В пять лет ребенку в школе однозначно делать нечего, даже шестилетний еще должен играть, и не важно, что он умеет читать и писать. Ребенок должен быть готов к школе физически и психологически, иначе появятся трудности в обучении.

— В чем заключается готовность?

— Он должен уметь высидеть урок, постоянно быть внимательным и работоспособным. Родители уверяют, что их шестилетний ребенок потянет программу, но он сидит только первые 15 минут, а потом «отключается», он в своих мыслях, думает о чем-то другом, играет с карандашами. Видно, что ребенку хочется домой к маме, поспать, поиграть, но не присутствовать на уроке. Он сам себе дирижер на занятии.

Готовый к учебе ребенок постоянно в контакте с учителем и выполняет все его требования.

В некоторых странах дети обязательно проходят психолого-педагогическую комиссию перед школой. У нас же любые тестирования детей при приеме в государственную школу запрещены.

— За годы работы вы наверняка застали другие реформы?

— Я начинала работать в 1986-м, когда дети переходили с трех на четырехлетнее начальное обучение. Но первый год это было при садиках — до обеда дети учились, а после была обычная садовская группа. Позже при школе отдельный корпус отдали именно для шестилеток, там были учебные кабинеты, игровая, комната отдыха с кроватями — дети даже поспать могли, то есть все, как в садике.

Тогда первый класс был действительно рассчитан на детей шестилетнего возраста, программа была не настолько насыщенная. Был постепенный переход.

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Сейчас в первый класс такую программу внедрили, как раньше во втором. Мы раньше Азбуку изучали весь первый класс, а по нынешним требованиям дети должны прийти в школу уже читающими предложения. Много задач, примеров. Без подготовки, конечно, это катастрофа.

Поэтому шестилетки, если приходят, очень сильно отстают от семилеток. Они еще дети, для них все должно быть в игровой форме, и уроки не больше 35 минут.

Сейчас все зависит от того, какие будут учебники и программа, будет ли она грамотно составлена, с учетом ли возрастных особенностей детей. Если все грамотно сделают, то почему бы и нет?

— Какие дети приходят сейчас в первый класс?

— В основном семилетние, есть, конечно, и те, которым едва исполнилось шесть. Восьмилетние — исключения, и то по состоянию здоровья. Даже одна пятилетка есть. Но, если бы она пришла хотя бы на год позже, ей было бы намного легче.

В нулевые классы положено брать шестилетних, не охваченных дошкольным образованием. Некоторые дети почему-то бросают садик и приходят в нулевой класс. Не знаю, что они от этого выигрывают. В садике ребенок и поспит, и покушает, и поиграет, а в нулевом классе он занят всего 2,5 часа.

Если честно, шестилетние дети частенько засыпают за партой. Мы с другими детьми их не тревожим, пусть спят, раз есть потребность.

Учитель математики Анвар Мусаев (имя по просьбе респондента изменено):

— Пока сложно что-то конкретное сказать. Мы с коллегами в легком шоке, чем дальше все может обернуться.

На днях на пресс-конференции министр сказала, что первоклассников после Нового года, возможно, переведут сразу во второй класс, поскольку есть повторяющиеся моменты в программе.

Я думаю, сначала нужно программу подготовить, пустить ее на общественное обсуждение среди практикующих учителей, профессионалов, а не обывателей, которые, лежа на диване, обсуждают, как работать учителям. Затем все апробировать на какой-то школе, чтобы не было необдуманных прыжков и потом не кусать локти.

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Надо понять, всем ли детям нужно 12-летнее образование. Хотят внедрять профильное обучение в старших классах. Для этого нужна материально-техническая база, которой нет.

И потом, какие предлагаются профессии? Строители, слесари, повара... Это не те профессии, которые нужны современному выпускнику школы. Этим навыкам прекрасно можно обучиться в профтехучилищах. Глава кабмина говорит о развитии искусственного интеллекта, а мы будем выпускать ученика 12-го класса с «корочкой» повара?

В общем, пока нет четких ответов на все вопросы. Ощущение, что все делается на бегу, но опасений относительно будущего нашей системы образования много.