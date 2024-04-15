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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

На 321 километре дорог города Ош проведут ямочный ремонт

В Оше проводят ямочный ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, всего ямочный ремонт общей площадью 32 тысячи квадратных метров планируют провести на 321 километре городских улиц.

«Предприятие «Ошские городские дороги» проводит плановый ямочный ремонт городских и тех дорог, которые в рамках административно-территориальной реформы перешли в ведение муниципалитета южной столицы», — говорится в сообщении.

Ямочным ремонтом сейчас заняты и городские службы Бишкека. После зимы столичные улицы выглядят не самым лучшим образом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291507/
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