Будто танк проехался. Мэр Бишкека ответил на жалобы о разбитых дорогах

На заседании Жогорку Кенеша мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал жалобы горожан относительно разбитых дорог.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что люди выезжают на дороги, а там как будто танк проехался.

«Либо у кого-то руки из одного места растут. Кто-то же должен нести ответственность. Говорю о бишкекских дорогах. Что с ними будем делать? Кто виноват в этом?» — спросил он.

Градоначальник ответил, что на сегодня в мэрии запланирован ямочный ремонт на 27 улицах.

«На всех этих улицах капитальный ремонт проводился с 2003 по 2017 год. Капремонт давно не делали. Более того, на шести улицах запланирована реабилитация, и для этого предусмотрены денежные средства. Реконструкция дороги протяженностью 1,5 километра — это улица Карадарьинская, от улицы Медерова до улицы Толстого и пробивка через железную дорогу. Также планируем строительство четырех мостов», — сказал он.