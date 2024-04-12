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Общество

Роза Отунбаева проведет переговоры с лидерами «Талибана» в Кабуле

Спецпредставитель генсека ООН по Афганистану, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Роза Отунбаева совершит поездку в Кабул для переговоров по вопросу о возможном международном признании сформированного радикальным движением «Талибан» временного правительства Афганистана. Об этом пишет издание The Express Tribune со ссылкой на источники.

По его данным, поездка Розы Отунбаевой станет шагом к налаживанию диалога с кабульскими властями после состоявшейся в феврале в Дохе конференции под эгидой ООН. На ней представители 25 стран, включая Пакистан, обсудили дорожную карту взаимодействия с Афганистаном.

Конференция в столице Катара дала четкий сигнал «Талибану» о том, что любое международное признание потребует от властей в Кабуле выполнения таких ключевых условий, как недопущение использования территории Афганистана для террористической деятельности, создание инклюзивного правительства в стране и уважение прав человека, особенно женщин и девочек, отмечает издание.

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Афганские талибы отказались от участия во встрече в Дохе, выразив несогласие как с приглашением на конференцию не поддерживающих их афганских активистов, так и с ее повесткой. Отсутствие на встрече делегации во главе с министром иностранных дел во временном афганском правительстве Амиром Ханом Моттаки не позволило ее участникам одобрить предложение генсека ООН Антониу Гутерриша назначить спецпосланника всемирной организации по Афганистану в дополнение к уже существующей должности спецпредставителя генсека ООН в этой стране, которую занимает экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева.

Антониу Гутерриш заявил в Дохе журналистам, что одобрение предложения о назначении спецпосланника ООН по Афганистану, в задачи которого будут входить координация взаимодействия «Талибана» с международным сообществом и продвижение межафганского диалога, будет достигнуто позже, после консультаций с заинтересованными сторонами и афганскими властями. Кабул ранее выразил резкое несогласие с назначением спецпосланника ООН, утверждая, что «новый спецпосланник может навязать решения, неприемлемые для Афганистана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291358/
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