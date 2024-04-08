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Общество

Авария на ТЭЦ Бишкека. Депутат требует привлечь к ответственности Минприроды

Депутат Кубанычбек Самаков на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции поинтересовался, понес ли кто-нибудь ответственность из Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора относительно аварии на ТЭЦ Бишкека.

«Вы говорили, что за 15 дней до взрыва проверяли ТЭЦ. После произошедшей аварии кто-нибудь понес наказание?» — обратился он к замглавы Минприроды.

«Те, кто до взрыва проверял и давал заключение, что все хорошо, должны быть привлечены к ответственности. Из-за того, что они не досмотрели, произошла авария», — отметил Кубанычбек Самаков.

Напомним, 2 февраля ночью на столичной теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады Бишкека переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291056/
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