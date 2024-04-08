Как выглядит малая арена стадиона и какой она будет, показали в мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека показали, как сейчас выглядит малая арена стадиона имени Долона Омурзакова. Решением кабинета министров объект передан в муниципальную собственность.

«Имеется техническое заключение Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования о том, что сооружения на территории малой арены являются не сейсмостойкими и аварийными», — сообщили в муниципалитете.

В ближайшее время начнется строительство новой малой арены. Специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскизный проект малой арены. В нем предусмотрены спортивные залы, судейские помещения, зона раздевалок и тренерских, административные и другие помещения.