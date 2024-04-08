17:06
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

Как выглядит малая арена стадиона и какой она будет, показали в мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека показали, как сейчас выглядит малая арена стадиона имени Долона Омурзакова. Решением кабинета министров объект передан в муниципальную собственность.

«Имеется техническое заключение Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования о том, что сооружения на территории малой арены являются не сейсмостойкими и аварийными», — сообщили в муниципалитете.


В ближайшее время начнется строительство новой малой арены. Специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскизный проект малой арены. В нем предусмотрены спортивные залы, судейские помещения, зона раздевалок и тренерских, административные и другие помещения.

Напомним, 1 марта рядом с малой ареной стадиона имени Долона Омурзакова снесли кафе «Арзу» и «Тайм Аут». Специалисты Бишкекглавархитектуры разработали ее эскизный проект. Но пользователи соцсетей и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выяснили, что он похож на проект Ледового дворца спорта в Самаре. Начальник МП «Бишкекглавархитектура» Урмат Карыбаев тогда заявил, что это не плагиат, а концепция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291049/
просмотров: 574
Версия для печати
Материалы по теме
Стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Привлечены архитекторы из Турции и Англии
Матч Кыргызстан — Китайский Тайбэй. Порядок обеспечат 2,5 тысячи милиционеров
Теперь официально. Малую арену стадиона передали мэрии Бишкека
Новый стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Как он будет выглядеть
Восстановление малой арены стадиона. Чиновников уличили в заимствовании проекта
Висящий на скале суперсовременный стадион появится в Саудовской Аравии
Президент посмотрел, как идет реконструкция стадиона в городе Ош
Матч Кыргызстан — Афганистан. Стадион встретил болельщиков грязными сиденьями
В Узгене за $2 миллиона реконструируют центральный стадион и парк отдыха
Строительство нового футбольного стадиона в Бишкеке. Выделят 8 гектаров
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; глава кабмина Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Бизнес
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
8 апреля, понедельник
17:00
Теракт в Москве. Результаты ДНК-теста 10 погибших оказались неверными Теракт в Москве. Результаты ДНК-теста 10 погибших оказа...
16:48
АБР выделит $40 миллионов на развитие сельского хозяйства Кыргызстана
16:47
Депутат пожаловалась на качество услуг «Айыл Банка» и «РСК Банка»
16:31
Авария на ТЭЦ Бишкека. Депутат требует привлечь к ответственности Минприроды
16:27
Как в Бишкеке строят одну из улиц через железную дорогу