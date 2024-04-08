17:06
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Как в Бишкеке строят одну из улиц через железную дорогу

В Бишкеке планируют пробить три улицы через железную дорогу. Они соединят северную и южную части города. Одна из них пройдет от улицы Толстого до улицы Боконбаева.

24.kg
Фото 24.kg. Где проходит новая трасса

Журналисты 24.kg посетили одну из строек и разобрались, как с помощью путепровода соединят улицы. Это позволит разгрузить участок пересечения бульвара Молодой Гвардии и улицы Толстого, где зачастую образуются огромные пробки.

С 24 марта в Бишкеке начали работы по строительству моста на улице Шукурова через Восточный БЧК с выходом на улицу Медерова.

Ранее в мэрии сказали, что в столице появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.

В дальнейшем планируется, что от улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого, где ее соединят с улицей Суюмбаева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291048/
просмотров: 663
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке появятся три новые трассы. Глава кабмина проверил ход работ
Никому нет дела. Бишкекчане просят поднять упавшие бордюры на улице Юнусалиева
В Оше расширяют и реконструируют улицу
Угрожая ножом, отнимали деньги и телефоны. В Бишкеке задержана банда грабителей
Задержана инспектор Счетной палаты. Брала взятку с директоров школ
В Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Украден почти 1 миллиард сомов. Эльвира Сурабалдиева о ремонте дорог
В Бишкеке член ОПГ задержан за кражу дорогого телефона
Портит вид. Мэрия хочет снести павильон бишкекчанки
Нооруз-2024. В Бишкеке проходят соревнования по национальным видам спорта
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; глава кабмина Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Бизнес
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
8 апреля, понедельник
17:00
Теракт в Москве. Результаты ДНК-теста 10 погибших оказались неверными Теракт в Москве. Результаты ДНК-теста 10 погибших оказа...
16:48
АБР выделит $40 миллионов на развитие сельского хозяйства Кыргызстана
16:47
Депутат пожаловалась на качество услуг «Айыл Банка» и «РСК Банка»
16:31
Авария на ТЭЦ Бишкека. Депутат требует привлечь к ответственности Минприроды
16:27
Как в Бишкеке строят одну из улиц через железную дорогу