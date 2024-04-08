Как в Бишкеке строят одну из улиц через железную дорогу

В Бишкеке планируют пробить три улицы через железную дорогу. Они соединят северную и южную части города. Одна из них пройдет от улицы Толстого до улицы Боконбаева.

Фото 24.kg. Где проходит новая трасса

Журналисты 24.kg посетили одну из строек и разобрались, как с помощью путепровода соединят улицы. Это позволит разгрузить участок пересечения бульвара Молодой Гвардии и улицы Толстого, где зачастую образуются огромные пробки.

С 24 марта в Бишкеке начали работы по строительству моста на улице Шукурова через Восточный БЧК с выходом на улицу Медерова.

Ранее в мэрии сказали, что в столице появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.

В дальнейшем планируется, что от улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого, где ее соединят с улицей Суюмбаева.